Rufisque : Le MFRSP dote le CNFA d’un plan stratégique de développement pour booster ses activités.

Le comité de pilotage chargé du processus d’élaboration du Plan Stratégique de Développement du CNFA a été installé officiellement ce 7 janvier à Rufisque.



C’était lors d’un atelier qui a regroupé les parties prenantes de ce projet qui rentre dans le cadre « du renforcement des capacités d’impulsion et d’animation de l’État en vue de faire de l’administration un vecteur de compétitivité et de performance de l’action publique », selon Mamadou Camara Fall, le Directeur de Cabinet du Ministre de la Fonction Publique et du Renouveau du Service Public.



Cet atelier marque alors d’une pierre blanche le début d’un processus de réflexion stratégique sur le devenir du CNFA pour les six prochaines années.



« Au moment où le ministère s' inscrit dans une dynamique de dématérialisation des procédures administratives ainsi que la professionnalisation de la gestion des ressources humaines… », a-t-il ajouté. Ce sont toutes ces raisons qui ont amené le MFRSP à envisager de doter le CNFA d’un plan stratégique de développement…