Rufisque : Le Directeur de Publication de "Wa grand place" agressé et gravement blessé en plein couvre-feu.

Notre confrère Moussa Guèye, directeur de publication du quotidien "Wa grand place", a été victime d'une agression sauvage dans la nuit du Mardi 19 au Mercredi 20 Mai 2020, à Santhiaba par 4 jeunes qui habitant le quartier.

Évacué à l'hôpital Youssou Mbargane, il subira 7 soutures sur la tête et à la bouche, le tout assorti d’une incapacité de travail de 15 jours. L'association des journalistes de Rufisque, se réserve le droit de porter plainte contre x.

En effet, dira Maguette Ndong, "c’est lâche et barbare cette agression commise en période de couvre-feu. Mais nous n’allons pas lasser cette affaire comme ça. Je ne sais pas où était la police censée protéger les citoyens.?" se demande t-il.

Il faut dire que pour des raisons professionnelles, les journalistes sont obligés de travailler jusque tard dans la nuit et sont ainsi exposés aux dangers. Mais, la question qu'on est censé se poser, est celle de savoir où était la police au moment des faits? Surtout si l'on sait que ce quartier est réputé dangereux.

Dakaractu souhaite un prompt rétablissement à notre confrère...