Rufisque : Lancement officiel des vacances citoyennes, édition 2019

La ville de Rufisque a abrité la cérémonie de lancement des vacances citoyennes, édition 2019. La cérémonie a été présidée par la Ministre de la Jeunesse, Mme Néné Fatoumata Tall, avec à ses côtés les Ministres Ismaïla Madior Fall, Abdou k. Sall et Oumar Guèye et tous les responsables politiques du département de Rufisque.

Prévues du 3 Août au 7 Septembre 2019, les vacances citoyennes seront "d'actions et de citoyenneté á travers tout le pays", a dit la Ministre qui sillonnera avec sa délégation, toutes les quatorze régions du Sénégal. Le thème retenu cette année est "Citoyenneté active du jeune au service de sa communauté"...