Rufisque: La deuxieme édition du forum économique et social aura lieu du 1er au 06 Juin 2020

Abritant les grands projets du Plan Sénégal émergent (Pse), le département de Rufisque aspire à être la locomotive dans la mise en place de pôles territoriaux viables et porteurs de développement. Dans cette dynamique, le conseil départemental de Rufisque a organisé son 1er Forum des investisseurs qui s’est tenu du 12 au 14 mars 2018, sur le thème «S’implanter sur un territoire d’avenir». Le président de conseil départemental de Rufisque, le député Souleymane Ndoye, avait lancé un appel aux élus locaux à cette époque. «J’appelle tous les maires à une rencontre de capitalisation et d’évaluation du forum pour que le département puisse en tirer le meilleur», a-t-il exhorté. Selon lui, « La deuxième Edition qui aura lieu cette année du 1er au 6 juin, aura une touche culturelle car cet événement sera clôturé par un méga concert qui sera animé par Youssou Ndour et nous espérons que la jeunesse Rufisquoise sera de la partie et laissera de côté la violence qui commence à ternir l’image de notre localité »,a-t-il annoncé lors de la remise de matériel à l’ODCAV de Rufisque ce 16 janvier à Rufisque.