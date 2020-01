Rufisque : «La DER a injecté plus d’ 1 milliard dans le département pour les jeunes et les femmes qui s’activent dans la pêche et dans l’agriculture. » (Pape Amadou Sarr)

Venu participer au lancement des sessions de formation et d'éducation financière au profit des bénéficiaires jeunes et femmes du Département de Rufisque, le délégué général de la DER est revenu sur les financements déjà effectués à Rufisque durant ces 18 dernier mois. Selon Pape Amadou Sarr, «Les femmes et les jeunes du département qui s’activent dans la pêche, la transformation des produits halieutiques et le maraîchage, ont été financés par la DER. À Sangalkam et à Tivaouane Peulh, il y a beaucoup de terres cultivables. » Ce travail effectué par la DER durant ces derniers mois a permis à 123 bénéficiaires qui viennent des 12 communes du département de renforcer leurs capacités de production! selon le délégué général. « Le chef de l’Etat Macky Sall va aussi bientôt procéder à la remise de 60 camions frigorifiques, des pirogues en fibre de verre. Ceci traduit notre volonté d’accompagner les acteurs. La DER a injecté plus d’ 1 milliard de Franc Cfa dans le département de Rufisque pour appuyer les jeunes et les femmes qui s’activent dans les secteurs de la pêche et de l’agriculture. Et nous faisons la même chose dans les autres localités du pays », a-t-il ajouté lors de la cérémonie de lancement de cet atelier de trois jours qui se tient au CNFA de Rufisque...