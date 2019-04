Rufisque : L'inspection d'académie honore sa Miss Maths et sa Miss Sciences 2019

La salle des fêtes de la ville de Rufisque a abrité ce Samedi 27 Avril 2019 la cérémonie de décoration de la miss Mathématiques 2019, Mlle Khadija Ndiaye Ndour des cours privés Charlemagne et de la miss Science 2019, Mlle Ramatoulaye Diallo du lycée moderne de Rufisque. La cérémonie a été présidée par l'Inspecteur d'académie de Rufisque, M. Cheikh Dione.

L'inspection d'académie de Rufisque a, ainsi, encore une fois célébré l’excellence au sein de ses espaces scolaires, en distinguant le samedi 27 Avril 2019 ses élèves filles qui se sont illustrées par la qualité de leur travail. Ces résultats satisfaisants sont aussi le fruit du dispositif d’émulation que le concours Miss Math Miss Sciences a permis d’instaurer et qui est bien entretenu et mis en valeur à l’inspection d’académie de Rufisque à travers le bureau du partenariat, du genre et de la communication. Ainsi, « l’Inspection d’Académie de Rufisque accorde une importance capitale à la construction de la qualité », a soutenu l’IA de Rufisque M. Cheikh Dione qui, après avoir félicité le comité d’organisation, a vivement remercié la marraine Mme Ndèye Marème Boye Faye et la femme modèle 2019, Mme Awa Mbaye Ndoye.

Aux lauréates il dira : « vous êtes parmi les meilleures de votre génération, vous en constituez la crème, la fine fleur ou disons simplement le fleuron. Vous êtes notre fierté, vous êtes la fierté de vos parents et de votre département. Persévérez dans l’effort, je vous félicite pour vos performances. »

Il terminera son propos par un hommage appuyé « aux enseignants, pédagogues confirmés, jardiniers de l’intelligence humaine, vous méritez respect et reconnaissance pour la qualité du travail prométhéen accompli avec compétence et sacerdoce, dans des conditions parfois difficiles... »