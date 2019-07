Rufisque : L'ICR honore les meilleurs élèves et feu Colonel Bamalick Ndiour

La troisième édition de la fête de l'excellence de Initiative citoyenne de Rufisque (ICR) s'est tenue ce 27 Juillet 2019 au terrain de basket des HLM de Rufisque. Ainsi plus d'une centaine d’élèves du public ont été primés devant leurs parents et la famille du parrain, feu le colonel Bamalick Ndiour. Plus connu sous le nom de « Soufi », ce dernier est médaillé d'honneur de la Gendarmerie nationale à titre posthume, en reconnaissance des services rendus.