Rufisque : « L’État du Sénégal, à travers ses programmes qui accompagnent le PSE, booste les PME et PMI qui sont les leviers de l’économie locale » (Aminata Assome Diatta)

Dans l’optique de promouvoir les petites et moyennes entreprises locales, l’État du Sénégal a mis en place des projets qui apportent conseils et orientations aux porteurs d’idées et dirigeants de PME. Selon le ministre du commerce des PMI et PME, Aminata Assome Diatta, « L’Etat du Sénégal reste toujours engagé dans cette dynamique de renforcer ce secteur qui est un Hub économique », affirme-t-elle. Les conseils sont variés et prennent en compte le choix de la forme juridique, la gestion de trésorerie, le choix des investissements, l’accès aux marchés et aux financements. II s’agit de moderniser et de renforcer la compétitivité des PME en développant en leur sein des unités capables de porter la stratégie de l’entreprise et de promouvoir l’innovation. selon le ministre du commerce Aminata Assomme. En outre, « Notre département est aussi très impliqué dans ce domaine. Toutes les dispositions techniques et financières sont disponibles pour accompagner ces petites et moyennes entreprises qui s’activent surtout dans le domaine de la transformation des produits locaux », ajoute le Ministre du Commerce, des PME et des PMI, lors du lancement d’une unité de production de LYSA &co basé à Bambilor qui s’active dans l’agroalimentaire.



