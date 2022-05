Rufisque / Korité 2022 : l'Imam Ratib de la grande mosquée de « Ndar gu ndaw » invite au retour des valeurs.

À Rufisque, à l'instar des autres villes du Sénégal, la fête de l'Aïd Al fitr a été célébrée par l'écrasante majorité de la communauté

musulmane. À ''Ndar gu ndaw", l'imam Ratib El Baba Lamine Fall a axé son sermon sur le retour aux valeurs et a aussi et surtout invité les riches à donner plus aux pauvres...