Rufisque / Korité 2019 : Le marché bien approvisionné en oignon et pomme de terre.

À quelques heures de la fête de Korité, le marché central de Rufisque est bien approvisionné en oignon et pomme de terre. Le sac d’oignon est à 7.000f et le kilogramme est vendu à 300f. Celui de pomme de terre est à 8.000 f et le kilo à 350 f. Sur place, ce n'est pas encore le grand rush et les clients se font désirer.