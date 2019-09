Rufisque / Ismaïla Madior Fall apportant son soutien aux populations : « Le chef de l'État est très sensible à la situation »

Le Ministre d'Etat, par ailleurs responsable politique à Rufisque, le Pr. Ismaïla Madior Fall, a effectué ce dimanche 15 Septembre 2019, une visite dans des quartiers encore sous les eaux.



Accompagné du préfet du département, le Ministre d'État, s'est rendu aux HLM de Rufisque et à la cité SIPRES, où il a constaté de visu les eaux stagnantes qui polluent la vie des riverains.



Dans les zones inondées, il a apporté le soutien du Président de la République et le sien aux populations affectées par les dégâts consécutifs aux pluies. Sur les sites visités, le ministre d'État à pris la mesure des dégâts et de la détresse des habitants des différents quartiers touchés.

Face à la situation, Ismaïla Madior estime "qu' il urge dans l'immédiat de trouver des solutions ponctuelles pour évacuer les eaux et alléger la souffrance de nos concitoyens en proie à ces eaux. "



En phase avec le préfet du département, il est préconisé la location de camions hydrocureurs pour retirer les eaux avant de réfléchir sur des solutions structurelles pour régler définitivement les problèmes d'assainissement dans la ville de Rufisque. Joingant l'acte à la parole, le ministre d'État a fourni les moyens pour la location des engins.

En outre, il s'est engagé devant les populations à transmettre leurs doléances au chef de l'Etat Macky Sall qui, dit-il, "est très sensible à la situation..."