Rufisque : Ismaïla M. Fall invite la communauté sportive à « s’investir dans la lutte contre les violences dans les navétanes »

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le Pr. Ismaïla Madior Fall a procédé mercredi 05 Septembre 2018 à la de remise de jeux de maillots aux 63 ASC de la ville de Rufisque. À travers ce geste, l’objectif du Garde des sceaux est, selon lui, « de promouvoir l’excellence et le fair-play au niveau du mouvement navétane. Sur ce, je suis le premier partenaire des ASC. C’est pour cette raison que j’ai remis un jeu de maillots à chaque ASC de la ville », a-t-il fait savoir.

Il a par ailleurs souligné que cette contribution n’est pas politique, mais plutôt citoyenne, avant d’exhorter la communauté sportive Rufisquoise « à s’investir dans la lutte contre les violences dans les navétanes. »

En effet, dira t-il, « les dossiers issus des navétanes sont ceux les plus compliqués; à cet effet, j’invite les ASC à mettre un terme aux violences. J’exhorte ainsi toute la communauté sportive rufisquoise à s’impliquer pour éradiquer à ce fléau », a-t-il laissé entendre.

La communauté sportive Rufisquoise a profité de l’occasion pour rendre un vibrant hommage à Assane Paye, capitaine de l’équipe des Saltigués victorieuse de la coupe du Sénégal en 1977, décédé le 20 août 2018.

LA cérémonie organisée à la salle des fêtes a vu la présence de diverses autorités dont les maires Alioune Mar, Daouda Niang, Albé Ndoye et aussi l’ensemble du mouvement sportif rufisquois...