Rufisque / Inondation : les populations de la Cité des enseignants et environs étalent leurs inquiétudes et lancent un appel au chef de l’État.

Les habitants des cités Mbaba Guissé, enseignants, Air France, Hawo Dia, Dalal Diam 1, un véritable calvaire depuis le début de l'hivernage avec ces pluies diluviennes. Des routes impraticables, des voitures immobilisées, coupées du monde et des populations qui vivent dans l'eau, voilà quelques-unes des difficultés que rencontrent les habitants de ces localités.



En conférence de presse tenue ce Mercredi 07 Septembre au portail du lycée de Kounoune, ces populations ont dénoncé le manque criard de réseaux d'assainissement : "nous vivons une situation catastrophique en ces moments, pas de routes praticables ni de canalisation. Nous craignons le pire si rien n'est fait, les années à venir. Nous sommes fermés de tout bord, les malades sont internés dans les maisons, difficile de se rendre au marché. Cette année on a même enregistré une perte en vie humaine. Les autorités locales ont fait tout leur possible, mais jusque-là, rien n'a changé. Nous demandons au président de la République de nous venir en aide", a déclaré Oumy Niang Guèye.



Le jeune Demba Médou Sané embouche la même trompette. Selon lui, "après tous les efforts entrepris par les habitants, seul l'appui du chef de l'État peut nous aider à avoir des solutions durables. Sur ce, nous sommes en train d'écrire une pétition pour pouvoir rencontrer le président. Il n'y a plus aucune voiture qui entre dans la cité. Nous avons une ligne (ligne 72 ), mais actuellement, il s'arrête loin de la cité", déplore-t-il...