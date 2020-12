Rufisque / Hommage à Pape Bouba Diop : Une avenue et le terrain de ses débuts porteront désormais son nom.

Suite au rappel à Dieu de l'international sénégalais le 29 novembre dernier, le collectif devant rendre hommage à Pape Bouba Diop, a mis en place un ensemble de dispositifs pour rendre un vibrant hommage à Rufisque.



Selon Ibrahima Khalil Ndiaye, Président du conseil de quartier des Hlm, par ailleurs membre du collectif « pour lui rendre hommage, nous prions l’ensemble des populations qui vont venir, de s'habiller en blanc. Nous voudrions pas aussi qu'il y ait de l’anarchie, c'est pourquoi on a confectionné des badges pour ceux qui doivent porter le cercueil et gérer l'organisation. Tout ça pour qu'il y ait une bonne organisation et permettre à sa famille et ses amis de l'inhumer en toute quiétude ».



Ibrahima Khalil Diop d’ajouter que les autorités ont répondu favorablement à leurs doléances, à savoir rebaptiser le terrain « Ndeffane » où le Roc a fait ses début en junior, sénior « Terrain Pape Bouba Diop ». En outre, le tronçon menant du rond point Hlm à la sortie 9 de l'autoroute à peage en passant par le poste de santé sera aussi baptisée avenue Pape Bouba Diop. Un monument en l'honneur du défunt est en train d'être construit à l’entrée du terrain "Pape Bouba Diop", ex-terrain Ndeffane.



Il a aussi informé qu’après la prière mortuaire qui se fera au terrain de Basket des Hlm, ils vont arpenter l'avenue qui traverse les Hlm et aller à la rencontre des différentes ASC qui vont porter Pape Bouba jusqu’à sa dernière demeure…