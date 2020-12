Le maire de la commune de rufisque ouest, M. Alioune Mar, a tenu à rendre un vibrant hommage, au premier buteur du Sénégal en coupe du monde.



Selon lui, "Pape Bouba avait deux facettes. Il était calme comme un lac, correct et respectueux de tous. Mais il était aussi comme un volcan qui pouvait jaillir n'importe quand et faire mal à l'adversaire. Et c'est ce carractére qu'il a surtout démontré en coupe du monde."



Au niveau de sa commune de naissance et de résidence, le Conseil municipal devra se réuinir incessamment pour baptiser et le stade de Ndeffane et la rue qui traverse les HLM au nom de PAPE BOUBA DIOP, nous a confié le premier magistrat de la ville...