Rufisque / Gouvernance locale : L’AJS forme les élus locaux.

Dans le cadre de son projet ‘’Politisons les femmes et les jeunes’’, l’Association des juristes sénégalaises (AJS) veut renforcer la capacité des élus locaux du département. Cet atelier d’échanges s’est déroulé ce jeudi 30 juin 2022 à l’hôtel de ville de Rufisque.



Occasion saisie par la secrétaire générale de l'AJS, Docteur Zeinab Kane de revenir sur l’importance du leadership en politique : « on ne peut pas gouverner les instances locales si on ne renforce pas le leadership en politique et ce leadership là est tributaire de plusieurs choses, notamment de la formation, des pesanteurs culturelles sur les femmes et les jeunes et les obstacles auxquels ils font face et nous devons aussi les accompagner pour que ce droit à la participation politique ne soit pas un droit théorique, mais qu’il soit également un droit pratique ».



L’Association des juristes sénégalaises (AJS) compte dérouler ces formations dans d’autres régions ciblées dans le cadre de ce projet.