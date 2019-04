Rufisque/Foire de l'élevage : « individuellement pris on ne peut rien faire. On est obligé de s'unir! » Sami Diakhaté (Président ADER)

L'association des éleveurs de Rufisque organise depuis le Mardi 02 Avril 2019, la 6e édition de leur foire. Cette foire qui s'étale sur 6 jours, est une occasion pour les éleveurs de l'ADER de montrer leur savoir-faire et de débattre sur les difficultés du secteur. Mais leur plus grand chantier est la création de grands ensembles pour faire face à la concurrence. En effet, selon leur président, M. Sami Diakhaté, « individuellement pris on ne peut rien faire. On est obligé de s'unir »