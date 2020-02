Rufisque / Finale ODCAV 2020 : Souleymane Ndoye engage la lutte contre les violences dans les stades.

La finale départementale de l'ODCAV de Rufisque s'est jouée ce dimanche 09 février 2020 au stade Ngalandou Diouf. Une finale qui a tenu toutes ses promesses et qui, pour la première fois depuis plus de vingt ans, s'est jouée en présence du préfet du département et de plusieurs autres personnalités.

Cette fête du sport s'est jouée dans la plus grande sportivité et a fini par le sacre de Ndar NGou Daw qui s'est défait de Ngouy Mbeund sur le score serré de 2 buts à 1. Après s'être réjoui du bon déroulement de la finale dont il est le parrain, l'Hd Souleymane Ndoye, président du Conseil départemental, s'est prononcé sur la violence qui avait fini de s'installer dans les navétanes et de ternir l'image de la ville de Rufisque. Pour le parrain, il s'agit désormais d'engager le combat contre cette violence. "On ne peut pas concevoir à la fin de chaque match que des supporters cassent des maisons, des véhicules et brûlent des maisons, c'est inadmissible et nous voulons rénover l'année prochaine, pour que ce genre de comportements, qui donnent une mauvaise image de Rufisque ne soient plus d'actualité" a t-il dit.