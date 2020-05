Rufisque-Est / Reprise des cours : Le MCC/and Défar Teungueth prend en charge la désinfection des écoles de la commune.

Suite à la décision du Gouvernement de reprendre les enseignements à partir du 02 juin prochain, le mouvement Conscience Citoyenne "and Défar Teungueth"( MCC/and Défar Teungueth ), sous la houlette du préfet du département, a initié une campagne de désinfection de tous les lieux publics, particulièrement les établissements scolaires et les lieux de culte dans la commune de Rufisque Est. Le lancement de cette activité a eu lieu, ce jeudi 28 mai 2020 au lycée Abdoulaye Sadji. Selon le coordonnateur du mouvement, Abdou Ahad Cissé, « le mouvement a pris l’initiative de désinfecter pour permettre aux élèves et aux enseignants de rejoindre les classes sans aucun risque».