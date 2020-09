Rufisque Est : Le réseau Siguil Jiguen met en place « Deliver For Good » pour renforcer la santé de la reproduction adolescents/jeunes.

Dans le cadre de ses engagements concernant l'atteinte des objectifs de développement durable (ODD) et la mise en œuvre de la stratégie mondiale pour l’amélioration de la santé et du bien-être des femmes, des enfants et des adolescents/jeunes, le réseau Siguil jiguen a entamé des rencontres de plaidoyers auprès des collectivités territoriales.



La commune de Rufisque a abrité ce matin une rencontre qui a permis aux acteurs d'aborder les difficultés notées sur l'allocation des ressources financières suffisantes pour une prise en charge efficace et efficiente de la santé de la reproduction des adolescents/jeunes, selon Mme Fatou Seck, la présidente du groupe thématique santé éducation pour la campagne Deliver For Good . « Nous avons ciblé trois communes pour accompagner les maires à s'engager davantage dans un plaidoyer pour la sensibilisation sur l'accès à l'information. Nous avons constaté qu'il y a un taux élevé de grossesses précoces dans les établissements scolaires, des mariages précoces…Le maire de l'Est s'est engagé à hauteur de 3 millions de F CFA, divisés entre la planification familiale et la santé de la reproduction adolescents/jeunes …. », a-t-elle fait savoir.



Venu présider cette rencontre qui s'est tenue ce 10 septembre dans les locaux de la Mairie de Rufisque Est, le Maire Boubacar Albé Ndoye a rappelé l'importance de l'engagement des collectivités locales dans ce programme. Selon toujours M. Ndoye, « nous sommes sur un programme similaire depuis deux ans. On va continuer dans le cadre de l'éducation pour accompagner ces jeunes filles à l'école pour qu'elles puissent continuer leurs études dans la quiétude … ». Ce programme qui porte le nom de Deliver For Good/ Sénégal concerne les Communes de Keur Massar , Mbao et Rufisque Est.