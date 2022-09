Les conseillers municipaux et départementaux de la mouvance présidentielle des 11 communes du département de Rufisque, ont voté au centre unique installé à l'école élémentaire Marième Tall Diop "annexe".



Venu accomplir son vote dans l'unique bureau dudit centre de vote, le Ministre conseiller Ismaïla Madior Fall, a salué la détermination des élus locaux qui ont bravé la forte pluie de ce dimanche pour venir voter à Rufisque. "Une détermination qui a impacté sur le taux de participation malgré le boycott de l'opposition qui a peur car, nous les conseillers de la coalition Benno Bokk Yakaar, sommes plus nombreux", fera-t-il savoir.



Le HCCT, qui a été institué pour accompagner le processus de développement des territoires, est une Assemblée consultative qui complète l'architecture institutionnelle. Il intervient, opportunément, dans la formation d’avis qui reflètent les préoccupations des populations.



Le HCCT a pour mission de renforcer la participation active des acteurs territoriaux à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques territoriales. Il élargit les espaces de dialogue, de consultation et de concertation dans le processus de prise de décisions qui engagent la vie des collectivités territoriales pour une meilleure inclusion des citoyens dans l'identification des besoins, la définition des priorités, la conception et la mise en œuvre des politiques de décentralisation. C'est pourquoi en 2016, le chef de l'État a institué le HCCT qui est une institution autant que l'Assemblée Nationale. Au Mali, il ne faut pas oublier que cela existe depuis plus de 40 ans...", dira-t- il pour expliquer l'importance de cette élection de ce dimanche 4 septembre qui ne concerne qu'une seule liste (BBY) à Rufisque...