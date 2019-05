Rufisque / Drame de Dresde (Allemagne) : « Je veux aller auprès de ma fille et ramener les corps de mes petits-enfants » (Sadio Guissé, Mère de Mareata)

C’est l’émoi et la consternation au quartier Arafat de Rufisque. En effet, Léo Djiby Foinard (6ans) et Maya Foinard (3ans), tous les deux enfants de Mareata Foinard auraient été empoisonnés par leur père, Laurent Foinard décrit comme « maniaque ». Les faits se sont passés hier dans la ville de Dresde. « C’est hier soir aux environs de 19 heures que ma fille m’a appelée au téléphone pour me dire : « Maman Laurent a tué mes enfants », nous a confié sa mère Sadio Guissé. Mareata, plus connue sous le nom de Bébé, s'était mariée avec ce français à Rufisque avant de regagner l'Allemagne. Le couple avait finalement fini par se séparer pour cause de violences répétées subi par la femme. En effet, l'homme a été plusieurs fois traîné en justice pour propos racistes et violents sur son épouse, une des principales causes de leur divorce. Le mari a profité des deux jours de garde des enfants pour les assassiner. La maman voulant sauver ses enfants a été aussi blessée par le criminel. Actuellement internée à l'hôpital, Maréata est soutenue par son oncle et des Sénégalais. La famille sénégalaise sollicite l'aide de l'État sénégalais pour permettre à sa maman, Sadio Guissé de se rendre rapidement en Allemagne afin d’aller auprès de sa fille et l'assister et surtout pour pouvoir disposer des corps de ses petits-enfants pour les inhumer au Sénégal.