Rufisque / Dr Oumar Cissé (Yewwi /Wallu) cogne la tête de liste de la coalition BBY : « Il n'y a pas de combat entre nous... »

La tête de liste de l'inter coalition Yewwi /Wallu, le Dr Oumar Cissé, chahute la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, Ndiagne Diop.



Selon le Dr Cissé, « il n'y a pas de combat entre nous. On va les battre comme pour les locales. Pour les départementales, il n'y avait que 04 listes et on les avait battu.Yewwi avait plus de 44. 000 voix, Wallu

avait près de 22.000, cela nous fait aujourd'hui plus de 70.000 voix. On va faire des porte-à-porte. Et nous irons là où ils n'osent pas aller ».



Il se prononçait en marge de l'installation du comité électoral départemental...