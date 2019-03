Rufisque : Diouma Dieng Diakhaté matérialise sa promesse faite aux maires le 26 février 2019.

Le 26 février 2019, dans l'euphorie de la victoire du président Macky Sall au 1er tour, les responsables politiques de Rufisque s'étaient retrouvés au CNFA, pour célébrer la réélection de leur candidat dès le 1er tour. À cette occasion, il avait été décidé de fêter cette victoire dans chaque commune. Ce jour, l'ambassadrice itinérante et responsable politique à Rufisque, la styliste Diouma Dieng Diakhaté, avait promis aux 12 maires et au président du Conseil départemental, un appui financier de 500 000 FCFA à chaque collectivité territoriale, ce qui fait 6.500.000 CFA. Quinze jours après, elle est revenue au CNFA pour matérialiser sa promesse. « Cette cérémonie est surtout une démonstration du respect de mon engagement et de ma parole donnée à vous », a t'elle dit en présence du maire de Rufisque Ouest, M. Alioune Mar, du président du Conseil départemental, M. Souleymane Ndoye et du Garde des Sceaux, Ministre de la justice, M. Ismaïla Madior Fall, tous venus rehausser de leur présence la cérémonie.