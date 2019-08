Rufisque / Désencombrement du marché central : Les commerçants applaudissent des deux mains, mais...

Le marché central de Rufisque a littéralement changé de visage depuis qu'il a reçu un grand coup de balais. Une opération d'envergure qui a duré une dizaine de jours et qui a donné des résultats probants. Malgré quelques contestations, l'autorité administrative a tenu tête, renforcée sur sa position par les autorités en charge de la gestion du marché. Le résultat est là : le marché est devenu plus propre, moins encombré et à complétement changé de visage. Certains commerçants trouvés sur place, surtout ceux du marché au poisson, applaudissent des deux mains et ont hâte de reprendre possession des lieux. Mais pour d'autres, il est temps d’accélérer les travaux pour leur permettre de reprendre correctement leurs activités, car disent-ils, "cela fait 10 jours qu'on a presque rien vendu..."