Rufisque : Des jeunes de « Diokoul ma fierté » à l'école de la formation professionnelle et de l'emploi

Les jeunes de « Diokoul ma fierté » ont organisé un panel ce 15 Juin 2019 à Diokoul. La rencontre a été présidée par M. Gorgui Ndiaye, Directeur de cabinet du ministre de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’artisanat, Président de « Diokoul ma fierté » sur le thème « Formation en alternance entre l’école et l’entreprise, quelles opportunités de formation et d’insertion des jeunes? ».L’objectif de ce panel étant d’étudier les opportunités en termes d’emploi et d’insertion professionnelle des jeunes. Pour rappel, le Président de la République M. Macky Sall envisage la construction de 45 centres de formation dans tout le Sénégal.