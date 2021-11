Rufisque / Dépôt des listes : Alioune Mar ira sous la bannière de « Gueum sa Bopp »

Ils étaient bien nombreux les partis et coalitions de partis à vouloir briguer le fauteuil du maire Alioune Mar, maire sortant de la commune de Rufisque Ouest et candidat pour la ville de Rufisque sous les couleurs de la coalition "Gueum sa Bopp" de Bougane Dany Guèye. Maire de Rufisque Ouest depuis près de 20 ans, Alioune Mar n'a jamais souhaité rejoindre l'Apr et encore moins la coalition présidentielle. Pour les éléctions locales du 23 Janvier 2022, il faudra encore compter avec lui...