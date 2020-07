Rufisque / Décision de la FSF : Indignation Collective des férus du ballon rond.

C’est avec plus de 12 points d'avance sur son suivant immédiat que Teungueth FC, actuel leader du championnat s’est vu privé de son statut de champion du Sénégal après la réunion du Conseil exécutif de la fédération. Et c'est avec un grand désarroi que les férus du ballon rufisquois ont accueilli la décision insoupçonnée de la fédération sénégalaise...



En effet, ils jugent cette décision "honteuse, Injuste, désolante..." Les qualificatifs ne manquent pas pour dénoncer cette grande forfaiture indigne du football sénégalais. Comparaison pour comparaison, les Rufisquois estiment ne pas comprendre "que le Psg puisse se voir octroyer le titre de champion en France à cause du covid19 et qu’au Sénégal l’équipe phare du département de Rufisque soit privée de titre par des manipulations ridicules."



Pour rappel, TFC a fait un parcours royal, avec 13 matchs dont 10 victoires et 3 nuls, "Teungueth FC a été invincible lors de cette saison .Ce résultat probant qui restera dans les annales du football sénégalais ne peut être enrayé par de sordides manœuvres qui frisent une méchanceté gratuite", ont-il dit à nos confrères de lerufisquois. Selon eux "Que vous le vouliez ou pas, Teungueth FC est le champion du Sénégal au vu et au su de tous."