Rufisque / Décès du Couple Coulibaly : Le mystère plane toujours sur les causes de ce drame.

Un jour après la découverte macabre d’un jeune couple, dans un logement situé à la cité Bata de Rufisque, le mystère plane toujours sur les causes de ce drame.



Aicha Thiam, assistante de direction à Avisen fraîchement élue lors de l’élection des délégués de ladite société vendredi dernier, a été retrouvée morte avec son mari, Fotidji Coulibaly.



D’après les informations de Dakaractu, ce sont les collègues de la dame, très surpris par son absence et les appels répétitifs à son numéro sans succès, qui se sont rendus chez elle. Les corps sans vie du couple Coulibaly ont été retrouvés dans la chambre qu’ils occupaient depuis leur mariage, célébré en décembre dernier selon nos sources.



Les voisins qui ont côtoyé madame Coulibaly, ont du mal à expliquer les causes de ce drame qui vient bouleverser la quiétude de cette cité très peu habitée. Cependant Aicha Thiam est décrite comme une personne sociable, qui entretenait une relation de bon voisinage.



Actuellement, seuls les résultats de l’autopsie qui se font actuellement à l’hôpital Le Dantec et l’expertise de la police scientifique peuvent déterminer les causes de ce drame qui demeure recouvert de mystère jusqu’à présent et suscite plusieurs questions chez les habitants de cette paisible localité de la commune de Rufisque Ouest.