Rufisque/Culture : un « Takussan littéraire » organisé pour vulgariser l’écriture Rufisquoise.

L’association Continent Premier, à travers ses « gingembres littéraires », a toujours joué sa partition pour la promotion de la vie en société et surtout la promotion de la lecture à travers ses sujets à discuter dans chacune de ses éditions. En effet, dans sa mission de promotion de l’écriture, Continent Premier a initié, ce samedi 22 janvier 2022, « un Takussan Littéraire » en hommage à l’éminent journaliste Alassane Samba Diop et l’écrivain Omar Alfoutiyou Ba.

Cette rencontre entre passionnés de littérature est une manière de populariser les écrits et auteurs dont regorge la ville de Rufisque. Selon l’administrateur de Continent Premier, « nous avons dans ce pays de grands écrivains dont on ne parle pas ; il faudra que les critiques littéraires dans ce pays, regardent autre chose et pas toujours les même personnes », a déclaré Gorgui Wade Ndoye, pour inviter la presse sénégalaise à diversifier et donner la parole aux experts qui, dit-il, sont dans la recherche permanente du savoir. Venu marquer sa présence lors de la journée de promotion des auteurs, l’homme qui a à son actif 15 ouvrages, a évalué les conséquences de cette initiative. « Il est important pour nous qui écrivons d’être étalonnés, d’être jaugés à l’aune de ce que nous faisons et je pense que c’est là où nous-mêmes nous pourrons nous améliorer. Mais c’est là également où les vraies fondations et j’insiste sur cela, seront posées et où réellement notre littérature pourra se projeter dans l’universalité », a estimé Omar Alfoutiyou Ba.