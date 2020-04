Rufisque / Covid-19 : « Vu la situation des contaminations communautaires, nous avons jugé utile de changer d’approche. » (Colonel Moussa D. Sarr / SHN)

Après un saupoudrage de la ville de Rufisque, la sous brigade départementale d’hygiène de Rufisque a intensifié ses actions pour lutter contre la propagation de la maladie à Coronavirus. Ainsi les communes de Bambilor, Sangalkam, Tivaouane Peulh, Jaxaay, Bargny, Yène, Sendou, Diamniadio, les communes de l’Est, Ouest et Nord, les hôpitaux du département, ont reçu la visite des hommes du Major Mamadou Thiam Faye ce 31 Mars.



Une occasion pour le préfet du département de Rufisque de revenir sur l’importance de ces actions. « Il y’ a une semaine cette même équipe a effectué une descente pour désinfecter les artères de la ville et ses environs. Ces agents ont saupoudré tout ce qui est lieu public, mosquée. Cette deuxième phase concerne les grandes artères des communes du département », a-t-il annoncé.



Selon le médecin-colonel Moussa Dieng Sarr, chef du Service National de l’Hygiène, venu pour superviser le bon déroulement des opérations, « la désinfection se faisait dans les structures sanitaires et les maisons des malades, mais vu la situation des contaminations communautaires, nous avons jugé utile de changer d’approche en menant des opérations au niveau des espaces publics », a-t-il ajouté…