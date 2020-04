Rufisque/Covid-19 : Vaste opération de désinfection de toute la commune de Bambilor.

Le major Mamadou Thiam Faye de la brigade d'hygiène de Rufisque et ses hommes continuent leur vaste opération de désinfection sur l'ensemble du département de Rufisque. Ce Samedi 25 Avril 2020, c'était au tour de la commune de Bambilor d’être pulvérisée. Ainsi pendant plus 10 tours d'horloge, toutes les localités de la commune ont été ainsi désinfectées. Un geste magnifié et salué par les autorités locales. Une opération de saupoudrage que le Major Thiam compte poursuivre...