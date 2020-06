Rufisque/Covid-19 : Ndèye Saly Diop Dieng offre 25 500 masques aux mareyeuses.

Le relâchement constaté dans le port du masque inquiète les autorités étatiques. Selon Mme Ndèye Saly Diop Dieng, la ministre de la femme et de la petite enfance, « la population ne respecte plus les mesures barrières. On doit avouer qu’il y’a un relâchement. Les gens ne portent plus de masques et c’est très dangereux surtout en cette période où la maladie se propage partout dans le pays. »



Les femmes qui s’activent dans le secteur de la pêche, plus précisément dans le micro mareyage, ont été dotées d’un lot important de masques de protection. « Ces femmes braves qui laissent chaque jour leurs familles pour aller travailler sont plus que exposées. Alors on a décidé de leur offrir 25 500 masques pour lutter contre la propagation de cette pandémie. Cette action est la deuxième phase des activités que l’on mène depuis le début de l’avènement de la maladie à coronavirus au Sénégal", dira-t-elle. La cérémonie de remise s’est tenue ce 4 juin 2020 à Rufisque en présence de tous les acteurs de la pêche de la localité.