Rufisque / Covid-19 : Les agents du service d’hygiène optent pour la sensibilisation et la distribution de masques.

Après plusieurs actions menées sur le terrain pour lutter contre la propagation de cette pandémie, le service d’Hygiène de Rufisque, opte cette fois-ci pour la distribution de masques et la sensibilisation. Ainsi 400 masques ont été distribués aux récalcitrants qui continuaient de fréquenter les lieux publics sans cet accessoire devenu obligatoire, selon le major Thiam Faye qui a dirigé les opérations. « Nous avons sillonné les artères de la ville et le marché central de Rufisque pour sensibiliser les gens sur l’importance du respect des mesures barrière. Une occasion aussi pour distribuer des masques aux personnes qui en ont besoin, car l’heure est grave et la population doit mener le combat contre cette maladie », ajoutera-t-il. Cette opération qui s’est tenue ce 13 Mai 2020, a vu la participation de jeunes de l’Association Taxawou Sa Gokh.