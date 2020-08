Rufisque / Covid-19 : Le service national d'hygiène a lancé l'opération « Aar Askan wi ci Covid bi »

En présence du ministre des Collectivités territoriales, le service national d'hygiène a procédé au lancement officiel du programme de traitement des lieux publics et domiciles ayant hébergé des cas de Covid-19 dans le département de Rufisque.



Le lancement de cette opération dénommée "Aar Askan wi ci Covid bi" a eu lieu ce vendredi 28 juillet 2020 à Sangalkam. Occasion pour le médecin Colonel Maodo Malick Diop, Chef du service national de l'hygiène de magnifier le geste de l'État du Sénégal à l'endroit du service national d'hygiène. L'État a octroyé 45 véhicules Pick Up équipés de thermo-nébulisateurs, de pulvérisateurs, d'appareils doubles, d'atomiseurs et de kits d'analyse de la potabilité de l'eau pour un montant de 3,2 milliards de FCFA. "Jamais dans l'histoire du service d'hygiène, nous n'avons reçu de matériel en quantité et en qualité aussi important", selon le Colonel.



Ainsi, "nous avons pensé mettre en place une stratégie de désinfection à grande échelle de tous les endroits où le virus pourrait se trouver à savoir les services publics, les marchés, les mosquées. Nous pensons que si nous déroulons cette opération, ça permettra de réduire considérablement les risques de contamination", a déclaré le chef du service national de l'hygiène, le Colonel Maodo Malick Diop. En outre, le colonel a informé que "le Chef de l'Etat a validé le plan d'investissement qui prévoit un recrutement de plus de 1000 agents d'ici les deux prochaines années".