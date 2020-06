Rufisque / Covid-19 : Le département dépasse la barre des 300 cas.

Ce samedi 13 Juin 2020, le département de Rufisque a enregistré 04 nouveaux cas de covid-19. Ces deniers sont localisés dans le District de Diamniadio qui compte 03 cas dont 02 communautaires ( 1 à la cité des Fonctionnaires et 1 à Bargny au quartier Ndiayène) et 01 cas contact ( à Bargny- carrière). Le District de Rufisque a enregistré 01 nouveau cas contact situé à la Sococim.

À ce jour, le departement de Rufisque a depassé la bqrre des 300 cas avec très exactement 307 cas.

Le district de Rufisque est le plus touché avec 137 cas, suivi du district de Sangalkam avec 107 cas et enfin le district sanitaire de Diamniadio avec 63 cas enregistrés depuis le début de la pandémie dans le département. Pour rappel, le département de Rufisque a enregistré ses deux premiers cas de covid-19 le 24 Mars 2020...