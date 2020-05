Rufisque / Covid -19 : Le Khalife de Bambilor offre des masques de protection au comité local.

Un important lot de masques de protection contre la maladie à coronavirus a été remis au Sous-préfet de l’Arrondissement de Bambilor. Ce don destiné aux enseignants et élèves de la commune de Bambilor, a été remis par le Khalife général de ladite localité, Thierno Amadou Ba. Selon ce dernier, « le port du masque est devenu obligatoire pour lutter contre cette maladie qui ne cesse d’étendre ses tentacules dans notre pays. C ‘est pourquoi nous, la famille de feu Thierno Djibril Ousmane Ba, avons pris cette initiative. Ainsi les enseignants et les élèves qui doivent reprendre les chemins de l’école pourrons le faire en toute quiétude s’ils disposent de ces masques, le 2 juin prochain », ajoutera-t-il devant le représentant du sous-préfet et le maire de cette commune qui étaient présents lors de cette remise qui a eu lieu ce 11 Mai.