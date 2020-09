Rufisque / Covid-19 : Le Conseil National Lébou lance son programme de lutte contre la pandémie.

Le Conseil des Notables Lébou du Grand Cap-Vert (CNL) a procédé à l'inauguration de son siège et au lancement de son programme de lutte contre la Covid-19, ce samedi 5 Septembre 2020 à Rufisque sous le haut parrainage du Ministre Conseiller en Communication, M. Seydou Guèye et de son homologue, le ministre d'Etat auprès du Président de la République, le Pr. Ismaïla Madior Fall.



Occasion pour Seydou Guèye de féliciter le CNL d'avoir pris l'initiative de redynamiser leur organisation. "Quand une autorité sent du point de vue de sa croissance l'impératif de s'institutionnaliser et s'établir officiellement quelque part, ça correspond à une étape très particulière de son évolution. C'est ce qui est arrivé avec le Conseil des Notables Lébou du Grand Cap-Vert. Entité qui s'alimente à la source d'une invention traditionnelle démocratique", a t-il déclaré.



Ainsi, le ministre conseiller appelle l'État à s'enraciner avant de songer à une réflexion sur la palabre comme médiation imparfaite de la démocratie.



En outre, il magnifie l'engagement communautaire et la détermination du CNL pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 en sensibilisant les populations. "La cérémonie d'aujourd'hui a pour objet de lancer officiellement notre programme de lutte contre le coronavirus. Nous allons mener le combat au niveau du Grand Cap-Vert, au niveau départemental et national. Nous allons mettre en place des Brigades qui seront des relais communautaires au niveau des douze communes du département de Rufisque", a annoncé El Hadj Malick Ngom, le Président du Conseil des Notables Lébou du Grand Cap-Vert.



Il a également demandé à toute la population de respecter les mesures barrières pour éviter tout risque de propagation du virus...