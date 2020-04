Rufisque / Covid-19 : « Cette pandémie procède d’une volonté divine... Mais il faut respecter les mesures-barrière pour nous protéger.» (Thierno A. Ba, Khalife de Bambilor)

Après les deux cas issus de la transmission communautaire dans la commune de Bambilor, les autorités de cette localité accélèrent la campagne de sensibilisation. Thierno Amadou Ba, le khalife de Bambilor durcit le ton et appel au respect strict des mesures édictées par les autorités sanitaires. Selon lui, « Cette maladie est réelle et menace la quiétude et la stabilité de notre société. Nous avons enregistré deux cas ici. Il faut renforcer notre dispositif. C’est une volonté divine cette pandémie. Nous allons prier. Mais il faut prendre les précautions idoines pour nous protéger. Restez chez vous. Respectez les mesures-barrière et portez vos masques », ajoutera-t-il lors d’un point de presse tenu à Bambilor. Le khalife Thierno Amadou Ba n’a pas oublié de déplorer la condition des enfants talibés qui sont très vulnérables en cette période de crise sanitaire. Il a lancé un appel à l’endroit des maîtres coraniques pour qu’ils soient vigilants dans l’encadrement de ces êtres vulnérables...