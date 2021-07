Rufisque / Covid-19 : « Des vaccins Johnson/Johnson et des tests PCR disponibles... Le nombre de cas covid multiplié par 15 » (Dr Mbaye Thiam, MCD)

Après le lancement officiel de la campagne de vaccination avec le vaccin Johnson/Johnson par le Ministre de la Santé à l’hôpital Philippe Maguilène Senghor hier à Dakar, le centre de santé de Rufisque a débuté les vaccinations ce 24 juillet.



En tout, le district a reçu une première dotation de 1.500 doses du vaccin Américain, selon le Dr Thiam, médecin chef du district, qui supervise les opérations. « Depuis hier soir, on est à pied œuvre pour organiser les vaccinations. Les gens commencent à répondre à notre appel. On a utilisé les réseaux sociaux pour faire passer le message… »



Sur place, les vaccinations se passent normalement avec des équipes qui se chargent des travaux. « Pour cette cérémonie de lancement, on a débuté ici au centre de santé, mais d’ici lundi on va décentraliser la vaccination au niveau des 12 postes de santé de Rufisque pour éviter les rassemblements qui sont un facteur de propagation de la maladie. On va donner des dotations de démarrage au niveau des unités de vaccination de ces postes de santé … », a-t-il annoncé.



« Les tests PCR sont aussi disponibles sur place. Toutes les dispositions pour lutter contre la propagation de la Covid-19 ont été prises, au moment où la situation est critique à Rufisque avec des centaines de cas communautaires par jour, par rapport aux première et deuxième vagues de Covid-19. Le nombre de cas est multiplié par 15 », selon le Dr Mbaye Thiam.



Il a profité de l’occasion pour lancer un appel de prise de responsabilité chez les Rufisquois qui ont l’obligation de respecter les mesures barrières, d’éviter les rassemblements et de prendre leurs doses de vaccin pour une immunité collective…