Rufisque / Couvre-feu : Sept check-points, des véhicules de patrouille, une vingtaine d'interpellations.

C'est le calme plat à Rufisque au premier jour du couvre-feu décrété par le chef de l'État et qui est entré en vigueur, ce 24 Mars 2020 à 20h. Les boutiques, les stations d'essence, les maisons sont toutes fermées, les Rufisquois dans leur grande majorité ont respecté le couvre-feu. Ici, les agents du commissariat et des commissariats urbains de Bargny et Gouye mouride, ont mis en place sept (07) check-points à des endroits stratégiques de la vieille ville. En plus des véhicules de patrouille sillonnent les coins et recoins de la ville.

Sur l'autoroute à péage, la gendarmerie veille au grain. Aux environs de 21h 30, une vingtaine d'interpellations a été noté. Pour ces derniers, faut-il le rappeler, ils devront s'acquitter d'une amende comprise entre 20.000 et 500.000 f CFA et risquent même la prison.