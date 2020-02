Rufisque / Cleaning Day : « Il faut que les attitudes et les habitudes changent » (Daouda Niang, Maire)

La deuxième journée du cleaning day a eu lieu à Rufisque à l'instar des autres localités du pays. Mais à Rufisque, la ville avait pris les devants. En effet, la ville de Mame Coumba Lamba l’avait déjà initié depuis 4 ans sans que personne ne les suive, «nous avons commencé ça il y a quatre ans avec beaucoup de problèmes lors des désencombrements, mais les gens ne nous ont pas compris, on ne nous a pas suivi », a dit le Maire Daouda Niang. De ce fait, il salue l’initiative du clean day initiée par le Président de la République, "je félicite la décision du chef de l’État pour conforter ce que nous avions décidé de faire."

Ainsi, il demande au président de maintenir cette décision avant de demander "qu’on redonne le pouvoir sur l’assainissement et le nettoiement aux maires pour qu’ils puissent mieux travailler. "Et enfin, il recommande à la population de changer de mentalité et d’arrêter de faire tout ce que l’on veut." En effet, dira t-il, « il faut que les attitudes et les habitudes changent...»