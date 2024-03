Rufisque / Campagne Électorale : Souleymane Ndoye mobilise la coalition BBY et assure “une victoire jamais égalée au soir du 24 Mars”

Le député Souleymane Ndoye a mobilisé ce Samedi les différentes entités de la coalition BBY à Rufisque pour aller parler aux citoyens et leur expliquer pourquoi “le bon choix, c'est le candidat Amadou Ba.” Malgré la forte chaleur, ces jeunes, femmes et responsables politiques de la majorité présidentielle ont sillonné les artères de la commune de Rufisque Ouest dans une ambiance électrique carnavalesque, pour conquérir le suffrage des citoyens.



Selon eux, le choix de Amadou Ba c'est la stabilité de la nation. "Le choix de Amadou Ba c'est la paix sociale de la nation. Le choix de Amadou Ba c'est la continuité de l'émergence. Le candidat Amadou Ba n'est pas n'importe qui,” a laissé entendre Souleymane Ndoye, citant les expériences du candidat Amadou Bâ. “Voilà des raisons qui doivent nous pousser tous à voter massivement le 24 Mars pour le candidat Amadou Bâ", poursuit-il, appelant, les jeunes, femmes et toutes catégories confondues de la ville de Rufisque à travers les coordonnateurs des 7 centres de vote à investir davantage le terrain pour assurer la victoire de BBY avec une pourcentage jamais égalé.



Aussi, assure-t-il, "aujourd'hui, au niveau de Rufisque Ouest nous sommes sûrs de relever le défi de la victoire. Je pense que les jeunes sont assez réfléchis, assez intelligents pour ne pas vendre cet État à des candidats qui sont des pyromanes qui ont détruit ce pays, qui ont détruit l'économie de ce pays", a déploré le député Souleymane Ndoye...