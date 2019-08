Rufisque/CNPP : « Il faudra qu’au moins une fois par mois, on ferme nos marchés pour les nettoyer et les désinfecter... » (M. Abdou K. Fofana, Ministre)

La Campagne Nationale de Promotion de la Propreté (CNPP), dont le lancement a été présidé par le chef de l’État, le 8 Août 2019, est bien entrée en vigueur dans la vieille ville. En effet, le Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, M. Abdou K. Fofana était ce vendredi 16 Août 2019 au marché central de Rufisque pour apporter tout son soutien et l’accompagnement de son ministère aux autorités locales dans le cadre de la vaste campagne de nettoiement et de désencombrement des lieux publics. Au marché central de Rufisque, premier acte de ce plan d’action, les bulldozers sont entrés en action vers 09 heures sous une très forte surveillance policière. Il faut dire que l’autorité administrative avait pris les devants, en tenant au moins cinq rencontres avec les commerçants qui d’un commun accord ont décidé de la fermeture du marché les 16, 17 et 18 Août 2019. Cette initiative, saluée par le Ministre, « sera étendue à l’ensemble des autres marchés du Sénégal. Il faudra qu’au moins une fois par mois, on ferme nos marchés pour les nettoyer et les désinfecter. C’est une question de santé publique. » Le Ministre a par ailleurs, demandé aux acteurs « de mettre en place un dispositif de suivi pour que pareille situation ne se reproduise. » À cet effet, « 20 Agents de Sécurité de Proximité sont déjà mis à la disposition de la police pour le suivi des espaces désencombrés et nettoyés », a-t-il ajouté...