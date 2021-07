Rufisque / CHYMDR : Les sages-femmes sollicitent le recrutement des jeunes sages-femmes qui peinent à trouver un premier emploi.

L’association départementale des sages-femmes de Rufisque a fêté la journée internationale qui leur est dédiée. Cette date, qui est célébrée chaque 5 mai un peu partout dans le monde, a été fêté par cette association ce 7 juillet avec un don de sang et des consultations, des dépistages de cancer féminin.



Au total 200 femmes sont visées par ce programme qui va permettre à ces dernières de pouvoir bénéficier de ces soins selon la maitresse sage-femme du centre hospitalier de Youssou Mbargane Diop de Rufisque, Awa Coly. Cette dernière qui a salué les efforts consentis par le directeur Mamadou Diop pour la réussite de cet évènement, n’a pas manqué de solliciter l’aide de l’État pour le recrutement des jeunes sages-femmes qui peinent à trouver un emploi décent. Le Directeur du CHYMDR, Mamadou Ndiaye qui a supervisé la bonne marche de ces activités organisées au sein dudit centre, a profité de cette occasion pour lancer un appel à l’endroit des populations pour le respect des mesures barrières et la prise des doses de vaccin pour lutter contre la covid-19 qui sont disponibles dans les structures sanitaires.



« Youssou Mbargane Diop est prêt pour faire face à cette troisième vague. Nous avons participé activement lors de la première et deuxième vague… En ce qui concerne cette journée nous avons tenu à accompagner les populations et les dons de sang sont prioritaires au moment où les banques de sang sont quasi vides. Ce sont des actions que nous comptons pérenniser en attendant de disposer de notre propre banque de sang », a t-il ajouté...