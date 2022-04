Rufisque / Brigade du Service d’hygiène : le major Thiam Faye passe le flambeau.

Une cérémonie pleine d’émotion a été organisée ce 7 avril 2022 pour marquer le départ à la retraite du Major Mamadou Thiam Faye. C’est en présence du préfet du département et du chef du service national d’hygiène, que la famille et ses camarades de service ont adressé leurs messages de gratitude et de remerciement à l’égard de ce dernier.



En service depuis 2008 à la sous brigade de Rufisque, il a fini par laisser son empreinte dans le département de Rufisque d'après les différents témoignages des autorités qui ont tenu à faire le déplacement pour lui marquer leur satisfaction après un « service bien fait », selon le colonel Maodo Malick Dieng qui est à la tête du Service National de l’Hygiène.



Durant les 14 ans du Major Faye, beaucoup de réalisations ont été faites surtout dans les domaines de la surveillance des produits impropres à la consommation. Des opérations organisées un peu partout dans le département ont permis de lutter efficacement contre la propagation de la pandémie du covid-19, selon le préfet du département de Rufisque qui a lancé un appel à l’intérimaire Cheikh Wade, afin qu'il œuvre pour la « continuité ».



Prenant la parole à son tour, le Major Thiam Faye a adressé ses vifs remerciements à ses supérieurs avant de revenir sur les efforts qui ont été consentis pour la réussite de sa « mission ». « Je voudrais dire aux populations de Rufisque que ma détermination pour un cadre de vie et un environnement sain restera encore plus forte. Ensemble, nous avons mené de grandes batailles et avons résisté à la propagation des fléaux mortels (…), mais aussi à une bataille pour une eau potable et un assainissement adéquat à la disposition des populations », a soutenu le major Thiam Faye...