Rufisque/Bargny : les meilleurs élèves du département honorés par la Centrale électrique

Le mercredi 25 septembre 2019, la centrale électrique de Bargny a abrité une cérémonie de remise de cadeaux pour les élèves les plus méritants. Les 10 premiers qui ont été primés ont participé au concours de peinture sur les murs de la centrale électrique. Quatorze (14) autres élèves qui se sont illustrés au Bac, ont également reçu des prix.

Des machines au nombre de 10 ont été aussi distribuées au lycée de Bargny et celui de Miname. Cette activité entre dans le cadre de la RSE de l'entreprise, qui s'active de plus en plus dans le social et se rapproche davantage des populations locales...