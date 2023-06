Rufisque/Bargny : les manifestants décédés, inhumés ont laissé vide et désespoir derrière eux.

Les dernières manifestations qui ont secoué le Sénégal suite à l'annonce du verdict du procès Ousmane Sonko/Adji Sarr ont fait un bilan de 16 morts dont un gendarme.

Parmi les matyrs, trois (3) sont des natifs de Rufisque, particulièrement Bargny où la tristesse et la concertation gagnent du terrain. Les dépouilles des jeunes Doudou Diène et Babacar Samb atteints par balle lors de ces violents affrontements entre forces de l'ordre et jeunes ont tous été inhumés ce mercredi 06 Juin à Bargny, respectivement à 15h et 17h. Malgré tout, les parents qui regrettent la disparition d'un de leurs espoirs, s'en sont remis à Dieu lors des cérémonies d'inhumation qui se sont succédées en présence des responsables politiques, acteurs religieux, amis et proches. "Les jeunes qui ont rendu l'âme ont grandi sous mes yeux et l'avenir était devant eux. Si tu prends le cas de mon frère Doudou, il est marié et père d'un enfant. Et l'autre aussi n'a que 20 ans et il faisait une formation à l'EMP. Cette situation ne s'est jamais produite à Bargny. Les gens ont manifesté pendant des années, mais je n'ai jamais entendu un manifestant tué par balle. Nous condamnons tous ces actes et nous réclamons que justice soit faite", a déploré Demba Diène en priant pour le repos de leurs âmes.