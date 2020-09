Rufisque / BAC 2020 : « Quand les enseignants se mobilisent et décident d'une chose, ils réussissent » (Mamadou Diop, IA)

Malgré les craintes et les suspicions dues à la Covid-19, la réouverture des écoles pour les classes d'examen, semble être une réussite. Il fallait sauver l'année scolaire, au bénéfice exclusif des enfants. Mais si aujourd'hui les uns et les autres poussent un ouf de soulagement, ils le doivent en grande partie aux enseignants. C'est du moins l'avis de M. Mamadou Diop, inspecteur d'académie de Rufisque qui estime que "Quand les enseignants se mobilisent et décident d'une chose, ils réussissent". Après avoir félicité l'ensemble des acteurs, il a rendu un hommage mérité aux soldats du savoir.