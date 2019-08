Rufisque /Axe « Djoutibi-Hlm » : le calvaire des automobilistes causé par une déviation inopportune.

À une semaine de la Tabaski, circuler á Rufisque relève d'un véritable casse-tête. Sur l'axe « Djoutibi-Hlm », l'un des axes les plus empruntés de Rufisque, parce que menant à Keur Massar, l'autoroute à péage, mais aussi aux quartiers populeux de Rufisque, comme Fass, Santa Yalla etc..., les automobilistes et les usagers ne savent plus à quel saint se vouer. La faute à un train qui ne circule pas encore, le TER. Pour un train dont on ne sait pas quand il sifflera, on n'a trouvé rien de mieux que de faire passer des milliers de véhicules sur une route, une déviation à une voie. Conséquence, il suffit qu'un camion y tombe en panne pour rendre impossible la circulation. Comme ce fut le cas très souvent. En cette veille de fête de Tabaski où des milliers de Sénégalais emprunteront la RN1 pour se rendre auprès de leurs familles, il urge de libérer le maximum de voies possibles avant que cela ne dégénère...